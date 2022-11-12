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بهاوي يطلق “يا العدوة”
كشف الفنان زهير بهاوي موعد إصدار أغنيته الجديدة “يا العدوة” على قناته الخاصة في موقع “يوتوب”. وأوضح بهاوي، في حسابه الخاص بموقع “أنستغرام” أنه صور “يا العدوة” على شكل فيديو من إخراج حمزة اليملاحي، وكلمات وألحان البهاوي، وتوزيع روني. يشار إلى أن آخر عمل أصدره بهاوي كانأكمل القراءة »
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