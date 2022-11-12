اذاعة وتلفزيون
مشاهير
جمانة تنضم لـ “بابا المجال” انضمت النجمة السورية جمانة مراد إلى فريق عمل مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان. وينتظر أن يدخل المسلسل غمار المنافسة في السباق الرمضاني المقبل، وهو قصة وإخراج أحمد خالد موسى. وتعاقدت شركة كامل أبو علي مع الفنانة ياسمين رئيس لتجسد دور البطولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا