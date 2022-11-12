الرياضة
لائحة المونديال… مصالحة ولكن!
جدل بسبب إبعاد أسماء بعينها وعودة حمد الله تسعد الجمهور وجبران يدخل التاريخ رغم أن لائحة المونديال تبدو متوقعة ومنطقية، في نظر العديد من المتتبعين والمهتمين بشؤون المنتخب الوطني، إلا أنها لم تخل من مفاجآت، بعد استبعاد أسماء ظلت تشكل النواة الأساسية للأسود في السنوات الأخيرة، مقابلأكمل القراءة »
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