اذاعة وتلفزيون
“جماعتنا زينة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (السبت)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي “جماعتنا زينة”، من تقديم نسيم حداد. ومن بين ضيوف حلقة اليوم، حسب ما أكدته القناة، الفنان الشعبي فيصل وإﻳﻬﺎﺏ ﺃﻣﻴﺮ. ويواصل البرنامج، حسب ما أكدته القناة، إضفاء نكهة احتفالية على أمسيات المشاهدين، عبرأكمل القراءة »
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