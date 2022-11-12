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ميراوي: هناك حيف ضد الطلبة الفقراء
وزير التعليم العالي رفع شعار تمكين الخريجين لدمقرطة الجامعات والمعاهد دافع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن خطته لاسترجاع هيبة الجامعة، بضرورة الوصول بالخريجين إلى مستوى”التمكين”، وتدارك نقص دائرة معارف ومؤهلات طلبة الفئات الفقيرة، الذين لا يستفيدون من الفرص المتوفرة لأمثالهم في الفئاتأكمل القراءة »
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