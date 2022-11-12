الأولى
قضاة “مغبونون” في الترقية
لن يستفيد قضاة الفوج 41، المعين في ماي 2018، من نظام الترقي الذي أسس له بعد استقلال السلطة القضائية، على خلفية أنهم جاؤوا في مفترق الطرق. ويعاني 220 قاضيا وقاضية ما أسموه “حيفا في حقهم”، على اعتبار أنهم لن يستفيدوا من نظام الترقي الجديد، الذي قلص المدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا