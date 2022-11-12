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الوالي يعرقل ميزانية ارميلي
رفض التأشير وحركة استقالات وإقالات في صفوف أطر عرقل سعيد أحميدوش، والي جهة البيضاء-سطات، مشروع ميزانية جماعة البيضاء 2023، وهي أول ميزانية في الولاية الانتدابية الجديدة التي ترأسها نبيلة ارميلي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار. وأحال الوالي، أول أمس (الخميس)، وثائق الميزانية على مكتب العمدة، مرفقةأكمل القراءة »
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