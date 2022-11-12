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لوبي التوظيف العقاري يهزم الضرائب

منذ 4 دقائق
الحيتان المالية توظف الأغلبية للاستمرار في الاستفادة من ريع يفوق 8 ملايير تحريات لمعرفة الجهات التي باشرت ضغوطا لإدخال التعديل وخلفيات اعتماده تمكن لوبي المستثمرين في هيآت التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، من إسقاط المقترح، الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2023، القاضي بحذف تخفيض 60 في المائة منأكمل القراءة »

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