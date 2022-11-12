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تحفيـز تحـول إلى ريـع
محمادي اليعقوبي رئيس دائرة الجبائيين أكد أن المستفيدين يتوفرون على آليات ضغط تمنع الإصلاح شخص محمادي اليعقوبي، رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب، مكامن الخلل في المنظومة الضريبية، وحدد، في حوار خص به «الصباح»، الإصلاحات التي يتعين اعتمادها لإصلاح الاختلالات التي تعانيها المنظومة. وأوضح أن الإجراءات الضريبية الاستثنائية آلياتأكمل القراءة »
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