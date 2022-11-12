ملف الصباح
تكريس الفوارق الاجتماعية
ملايير الإرث والثروة واستيراد السلع الفخمة خارج الوعاء الضريبي في وقت تشكو قطاعات اجتماعية كثيرة بسبب الضغط الضريبي، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغيرة أو المتوسطة، أو الموظفين البسطاء، وغيرهم من أصحاب المهن والحرف، ما تزال الدولة مترددة في ضم فئة الأغنياء إلى الوعاء الضريبي، إذ هناك أشخاصأكمل القراءة »
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