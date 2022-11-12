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ملف الصباح

تكريس الفوارق الاجتماعية

منذ 3 دقائق
A general view of the Sidi Moumen shantytown in the city of Casablanca on May 12, 2013. "There's no water, no work and no future. There's nothing at all here," says Hamid bitterly as he walks through the sprawling slum of Sidi Moumen in Casablanca made infamous 10 years ago. AFP PHOTOS/FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)
ملايير الإرث والثروة واستيراد السلع الفخمة خارج الوعاء الضريبي في وقت تشكو قطاعات اجتماعية كثيرة بسبب الضغط الضريبي، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغيرة أو المتوسطة، أو الموظفين البسطاء، وغيرهم من أصحاب المهن والحرف، ما تزال الدولة مترددة في ضم فئة الأغنياء إلى الوعاء الضريبي، إذ هناك أشخاصأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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