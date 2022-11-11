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حمد الله أبرز مفاجآت الركراكي
الخنوس حاضر وإبعاد بلهندة وحدادي والكعبي والأخـوين مايي شكل استدعاء عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، أبرز مفاجآت اللائحة التي استدعاها وليد الركراكي، الناخب الوطني، للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر الجاري و18 دجنبر المقبل. ويأتي استدعاء حمد الله،أكمل القراءة »
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