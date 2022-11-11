الأولى
مغاربة في مرمى نيران صيادي الأدمغة
ميراوي حذر من خطط مكاتب دولية متخصصة تستنزف الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج حذر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خطر استنزاف الكفاءات المغربية المتخرجة من الجامعات والمعاهد الوطنية، من قبل مكاتب دولية متخصصة في صيد الأدمغة. وأوضح الوزير، أثناء حلوله ضيفا علىأكمل القراءة »
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