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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ دقيقة واحدة
< قتل حققت الشرطة القضائية التابعة لأمن تارودانت، خلال اليومين الماضيين، في جريمة قتل امرأة (29 سنة)، على يد متزوج لا يتعدى عمره 27 سنة. ونجمت الجريمة بسبب خلاف بين القاتل وزوجته، التي أخبرته بعلمها بعلاقته غير الشرعية بالضحية، ليقرر الاثنان التوجه إليها لمواجهتها، وتقر القتيلة بمعاشرتهاأكمل القراءة »

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