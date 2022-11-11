أخبار الصباح
أخبار الصباح
< قتل حققت الشرطة القضائية التابعة لأمن تارودانت، خلال اليومين الماضيين، في جريمة قتل امرأة (29 سنة)، على يد متزوج لا يتعدى عمره 27 سنة. ونجمت الجريمة بسبب خلاف بين القاتل وزوجته، التي أخبرته بعلمها بعلاقته غير الشرعية بالضحية، ليقرر الاثنان التوجه إليها لمواجهتها، وتقر القتيلة بمعاشرتهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا