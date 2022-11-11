الأولى
تحايل في ملايير الغرامات
حرم تحايل مسيري شركات، الدولة من مداخيل مالية تقدر بالملايير، عبارة عن غرامات وذعائر بسبب تورطها في تلاعبات جمركية وضريبية والتمويه على مكتب الصرف، عرضت على القضاء للحسم فيها، لكن تصدر فيها أحكام مخففة مثيرة للجدل، أو يتم تفادي تحريك عدد منها إلى أن يطولها التقادم ويعفىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا