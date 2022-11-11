الأولى
إيقاف نصاب باسم مديرية القصور
أحالت عناصر القسم القضائي الخامس بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سلا المدينة، على وكيل الملك، الثلاثاء الماضي، نصابا محترفا يقود شبكة للنصب والاحتيال، كان يتحرك بهوية مزورة، بعدما نصب على ضحايا أوهمهم بوجود مناصب شاغرة بالقصر الملكي بالرباط، واستخرج وثيقة مزورة باسم مديرية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة،أكمل القراءة »
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