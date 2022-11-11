الأولى
تهريب جميلات أوكرانيا إلى مراكش
شرطة كييف توقف ثلاثة متهمين منهم مغربي أسسوا شركة لعرض الأزياء فككت السلطات الأوكرانية، في الآونة الأخيرة، شبكة ضمن أفرادها مغربي، تنشط في تهريب أوكرانيات إلى إسبانيا، ومنها إلى المغرب، بهدف الدعارة. وأوقفت المصالح الأمنية أفراد الشبكة، ثلاثة منهم في العاصمة كييف، وجهت إليهم تهمة الاتجار فيأكمل القراءة »
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