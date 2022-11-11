الرياضة
برشيد يفتقد 5 لاعبين أمام بني ملال
يعاني يوسفية برشيد غياب خمسة لاعبين، خلال مباراته التي تقام، اليوم (الجمعة)، أمام رجاء بني ملال، بالملعب الشرفي، لحساب الدورة العاشرة من بطولة القسم الثاني. ويفتقد يوسفية برشيد، أيوب الكنبوشي ومصطفى اليوسفي وعبد الصمد نياني وعلي جديرة بسبب الإصابة، ويوسف بوعبيد الذي جمع أربعة إنذارات، آخرها أمامأكمل القراءة »
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