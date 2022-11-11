الرياضة
مدربو الملاكمة يهددون بالانسحاب
هدد 35 مدربا للملاكمة بجهة البيضاء سطات بالانسحاب من التدريب، في حال استمرار الجامعة الملكية المغربية للملاكمة في إصدار عدد من القرارات، يرى المدربون أنها لا تستند على أي منطق، وتشكل ضررا وسط مجال اشتغالهم. واحتج المدربون على القرار الجامعي الأخير، الذي فرض على الأندية التكلف بأداءأكمل القراءة »
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