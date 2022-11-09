الأولى
قاصر وراء ذبح طالب طنجة
توصلت فرق الأبحاث التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة، إلى فك رموز جريمة قتل راح ضحيتها طالب جامعي، عثر عليه مذبوحا داخل شقته بحي مسنانة وسط المدينة، وتمكنت، صباح أول أمس (الاثنين)، من إيقاف قاصر بتطوان، يشتبه تورطها في تلك الجريمة، التي هزت عاصمة البوغاز، وحظيت باهتمام بالغأكمل القراءة »
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