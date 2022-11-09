الأولى
كواليس حصار استخباراتي لبوريطة بالجزائر
محاولة فاشلة للجنرالين مهنا وشنقريحة لإبعاد المغرب عن القمة العربية لم تكن مهمة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، سهلة أثناء حضوره القمة العربية بالجزائر، والمشاركة فيها دفاعا عن المصالح العليا للوطن، بتعليمات جلالة الملك محمد السادس، الذي لم يحضر أشغال القمة. وكشف أنور مالك، الضابطأكمل القراءة »
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