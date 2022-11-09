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ابتزاز في مشروع استثماري بالملايير

منذ 20 ثانية
مالكوه مغربي وكنديون ومسؤولون أشهروا ورقة نزع الملكية لإفشاله أشهرت ورقة نزع الملكية لإجهاض مشروع تجاري ضخم برأسمال مغربي كندي يزيد عن أربعة ملايير بمراكش، ما اعتبره المشرفون عليه خطة لابتزازهم، بدأت مع مسؤولين سابقين، بعضهم يحاكم في قضايا فساد، وما زالت عملية الابتزاز متواصلة إلى اليوم.أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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