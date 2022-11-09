الأولى
ابتزاز في مشروع استثماري بالملايير
مالكوه مغربي وكنديون ومسؤولون أشهروا ورقة نزع الملكية لإفشاله أشهرت ورقة نزع الملكية لإجهاض مشروع تجاري ضخم برأسمال مغربي كندي يزيد عن أربعة ملايير بمراكش، ما اعتبره المشرفون عليه خطة لابتزازهم، بدأت مع مسؤولين سابقين، بعضهم يحاكم في قضايا فساد، وما زالت عملية الابتزاز متواصلة إلى اليوم.أكمل القراءة »
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