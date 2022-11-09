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الصباح الـتـربـوي

ثــلاثة أيــام إضـــراب فـي التــعلـيـــم

منذ 7 دقائق
فشل المفاوضات مع بنموسى يخرج المقصيين من خارج السلم إلى الاحتجاج يستمر العبث في إدارة احتجاجات الأساتذة، ويبدو أن جلسات الحوار، التي عقدت مع الوزير الوصي منذ عام من مجيئه، باءت بالفشل، وعادت العجلة إلى الصفر، فبعد أن استمتع الأساتذة بعطلة سخية، قرروا الدخول في إضراب وطني،أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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