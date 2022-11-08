جمعية العمال المغاربة بإيطاليا تنظم الملتقى الأول للهوية والمواطنة

نظمت جمعية العمال المغاربة بإيطاليا بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، طيلة أول أمس (الأحد)، بفضاء المركز المتعدد الثقافات ببولونيا الإيطالية، الملتقى الأول للمواطنة والهوية، الذي رفع خلال هذه الدورة شعار : “نحو تعبئة أكبر للمجتمع المدني في الدفاع عن الصحراء المغربية”، ببرنامج حافل بالورشات التكوينية في مجال الترافع من أجل القضية الوطنية لفائدة أبناء الجالية المقيمة في الديار الإيطالية.

وساهم في تأطير أشغال الورشات التكوينية لهذا الملتقى الذي أقيم احتفالا بالذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، كل من المؤرخ البارز الدكتور محمد زين العابدين الحسيني، والمحامي الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء الأستاذ صبري الحو، والأستاذة الجامعية الدكتورة سناء درغموني وأستاذة التعليم العالي والخبيرة في الإعلام والتواصل الدكتورة نادية لمهيدي، حيث قدموا مرافعات قيمة حول الجوانب التاريخية والقانونية والإعلامية كأدوات ووسائل للترافع وتطوير مهارات المستفيدين بتوجيههم أولا إلى التعرف على معالم القضية الوطنية ومفاعيلها، ثم تمكينهم من التحصل على الأدوات الحجاجية والتواصلية التي تؤهلهم ليكونوا خير سفراء لبلادهم، في مقدمة المدافعين عن وحدتها وسيادتنا، ودرعا متقدما في مجابهة أعدائها وخصومها.

ومر هذا الملتقى، في روح وطنية عالية، طبعتها أجواء الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء، تلك الذكرى الخالدة التي تعد بحق أكبر استفتاء شعبي ميداني عرفه تاريخ العصر الحديث، وأعظم امتحان لقدرة الإيمان بالحق على التحول إلى طاقة هائلة تحدى بها المغاربة حدود المستعمر الوهمية وصنعوا مجدا أضحى درسا يلقن في محراب التاريخ.

وعبر المشاركون عن امتنانهم للجمعية لعقد هذا الملتقى الذي ساهم في رفع وعيهم بالقضية الوطنية بأبعادها التاريخية والقانونية والتواصلية، وأبدوا حماسا منقطع النظير في تفاعلهم مع مرافعات الأساتذة المؤطرين التي يسرت لهم طرق تناول موضوع القضية الوطنية، ووفرت لهم حصيلة هامة من المعلومات القيمة والنادرة.

كما أعرب المستفيدون من الأوراش التكوينية، عن حاجتهم للمزيد من الدورات التكوينية، مقترحين تعميمها على باقي الجهات الإيطالية وكل بلدان العالم التي تتواجد فيها الجالية المغربية، تمكينا لمغاربة الخارج من الترافع عن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية.

وقد اختتم هذا الملتقى، الذي حضره سعيد الجزواني، القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا، ونواب القنصل محمد بوضيل وعبد العالي الهاشمي، ورؤساء وأعضاء الجمعيات الصديقة، بالإعلان عن إصدار توصيات سيتم تضمينها في كتيب خاص من أجل رفعه إلى كل من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، وحفل تكريم لفعاليات المجتمع المدني بإيطاليا، وتوزيع شهادات المشاركة على المؤطرين والمستفيدين، ورفع برقية ولاء وإخلاص بالمناسبة إلى راعي الأمة المغربية وحامي حماها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.