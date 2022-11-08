الحكومة تتدارس استعدادات احتضان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا خصص للوقوف على تقدم الاستعدادات لاحتضان مراكش، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها في أكتوبر العام المقبل، والتي من المرتقب أن تعرف مشاركة 14 ألف شخص من 189 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض لجميع المراحل التي مرت بها هذه الاستعدادات والمتبقية منها، وكذا مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة احتضان بلادنا لهذا الحدث الدولي، الذي ينظم في القارة الإفريقية لأول مرة منذ 50 عاما.

وحضر هذا اللقاء كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والسياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ونبيل لخضر، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وفوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الإقتصاد و المالية، ومحمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية.