الحكومة تتدارس استعدادات احتضان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة، وفق البلاغ ذاته، لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.
ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.
وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة التقى الأسبوع المنصرم ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في ختام زيارتهم التشاورية السنوية التي يقوم بها ممثلو المؤسستين المذكورتين لمختلف دول العالم، والتي انطلقت ببلادنا منذ الـ 24 من أكتوبر الماضي، تم الوقوف خلالها عن استعدادات بلادنا لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.