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الحكومة تتدارس استعدادات احتضان اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

منذ 11 ثانية
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ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا خصص للوقوف على تقدم الاستعدادات لاحتضان مراكش، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها في أكتوبر العام المقبل، والتي من المرتقب أن تعرف مشاركة 14 ألف شخص من 189 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض لجميع المراحل التي مرت بها هذه الاستعدادات والمتبقية منها، وكذا مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة احتضان بلادنا لهذا الحدث الدولي، الذي ينظم في القارة الإفريقية لأول مرة منذ 50 عاما.
وحضر هذا اللقاء كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك،  ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والسياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،  وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ونبيل لخضر، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وفوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الإقتصاد و المالية، ومحمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية.

وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة، وفق البلاغ ذاته، لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.

ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.

وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة التقى الأسبوع المنصرم ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في ختام زيارتهم التشاورية السنوية التي يقوم بها ممثلو المؤسستين المذكورتين لمختلف دول العالم، والتي انطلقت ببلادنا منذ الـ 24 من أكتوبر الماضي، تم الوقوف خلالها عن استعدادات بلادنا لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

منذ 11 ثانية
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