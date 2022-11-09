اذاعة وتلفزيون
“حجرة العجائب” على “نتفليكس”
أطلقت “نتفليكس” سلسلتها الجديدة تحت عنوان “حجرة العجائب من غييرمو ديل تورو”، وهو مسلسل يقدم ثماني قصص مختلفة، منتقاة من أعمال أدبية من القصص القصيرة، وهي متنوعة في شخصياتها وموضوعاتها، وفي مزاجها العام وحقبتها التاريخية. ولم يقف غييرمو ديل تورو وراء الكاميرا هذه المرة، لكنه عمل علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا