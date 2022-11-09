اذاعة وتلفزيون
“السلعة” في القاعات السينمائية
من إخراج نصرات وبطولة كاظيمي والروخ ويحكي مآسي الهجرة السرية تعرض القاعات السينمائية الوطنية، ابتداء من 23 نونبر الجاري، الفيلم السينمائي المغربي الجديد “السلعة” للمخرج محمد نصرات، وبطولة فاطمة الزهراء الأحرش وكمال كاظيمي وعادل أباتراب وإدريس الروخ وعبد النبي البنيوي وعبد الصمد مفتاح الخير وحسن باديدا، ومنأكمل القراءة »
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