الرياضة
الرجاء يرمم أخطاء الميركاتو
مفاوضات لاستعادة الحافيظي واستعارة لحتيمي والعين يرفض إعارة مبارك دخل الرجاء في مفاوضات متقدمة مع الحزم السعودي لاستعادة عبد الإله الحافظي، وطرابزون التركي للتعاقد مع منتصر لحتيمي. وعلمت “الصباح”، أن مفاوضات الرجاء مع الحزم بلغت مراحلها الأخيرة بخصوص الحافظي، بعد أن أبدى الفريق السعودي رغبته في تسريحه،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا