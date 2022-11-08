بورصة البيضاء.. أداء شبه مستقر في تداولات الافتتاح

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، بأداء قريب من التوازن.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,02 في المائة ليستقر بذلك عند 10.769,86 نقطة.

بدوره، حقق مؤشر MSI 20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,02 في المائة منتقلا إلى 863,09 نقطة.

وبالمقابل، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تراجعا طفيفا ب0,08 في المائة إلى 798,65 نقطة.

على صعيد القيم، تم تسجيل أقوى الارتفاعات من قبل “شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب” (+2,73% / 217,9 درهما) و”دلتا هولدينغ” (+2,44% / 25,2 درهما)، و”دجى إنعاش الضحى” ( +1,93% / 6,88 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (+1,47% / 185,95 درهما).

بالمقابل تم تسجيل أقوى الانخفاضات لدى كل من “أراضي كابيتال” (-5,32% / 435 درهما) ، و”ستوكفيس شمال إفريقيا” ( -2,02% / 12,15 درهما )، و”لافارج هولسيم المغرب” (- 1,3% / 1.440 درهما)، و”لوسيور كريسطال” (-0,91% / 217 درهما)، و”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م” (-0,49% / 122,4 درهما).

وكان مؤشر “مازي” أنهى تداولات أمس الاثنين على وقع ارتفاع بلغت نسبته 0,25 في المائة إلى 10.768,18 نقطة .