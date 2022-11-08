الأولى
فرنسيون بالمغرب هربا من تكاليف الشتاء
يتمكنون من تخفيض مصاريف التدفئة بـ 170 أورو في الشهر وتوفير مبالغ هامة من نفقات التغذية قصد عدد من المتقاعدين الفرنسيين المغرب لقضاء فصل الشتاء فيه، هربا من التكاليف المرتفعة بفرنسا، خلال هذا الفصل، خاصة ما يتعلق بكلفة التدفئة، بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار غاز التدفئة في هذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا