الأولى
تحت الدف
“من يزرع الريح يحصد العاصفة”… مقولة تعبر عن واقع إدارة الجمارك، بعد تعيين مدير عام جديد، فمياه كثيرة جرت تحت الجسر، في عهد سلفه، نبيل لخضر، أدت إلى غضب جمركيين وانتهت بشخصنة قضايا إدارة حساسة. اتبع لخضر، الذي يجمع جمركيون على نظافة يده، سياسة “فرق تسد”، ففئةأكمل القراءة »
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