أخبار الصباح
أخبار الصباح
< الرحمة ظهرت عيوب مختلفة بطريق مولاي التهامي بالرحمة بالبيضاء، التي تشرف أشغالها على الانتهاء. ويتساءل العديد من مستعملي الطريق عن الجدوى من الدراسات القبلية، دون الإلمام بتفاصيل استعمال الطريق، إذ لم يخصص مهندسوها أي حيز للدراجات النارية والعادية، رغم أن الآلاف منها تعبر يوميا ذهابا وغيابا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا