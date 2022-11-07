دوري ابطال اوروبا … قرعة ثمن النهائي

سحبت الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 وجاءت كالتالي:

لايبزيغ (ألمانيا) – مانشستر سيتي (إنكلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) – بنفيكا (البرتغال)

ليفربول (إنكلترا) – ريال مدريد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) – توتنهام (إنكلترا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – نابولي (إيطاليا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – تشلسي (إنكلترا)

إنتر (إيطاليا) – بورتو (البرتغال)

باريس سان جرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.