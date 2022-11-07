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دوري ابطال اوروبا … قرعة ثمن النهائي
سحبت الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 وجاءت كالتالي:
لايبزيغ (ألمانيا) – مانشستر سيتي (إنكلترا)
كلوب بروج (بلجيكا) – بنفيكا (البرتغال)
ليفربول (إنكلترا) – ريال مدريد (إسبانيا)
ميلان (إيطاليا) – توتنهام (إنكلترا)
أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – نابولي (إيطاليا)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – تشلسي (إنكلترا)
إنتر (إيطاليا) – بورتو (البرتغال)
باريس سان جرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)
يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.