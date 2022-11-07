العرايشي: مكتب جامعة الدراجات النارية السابق ارتقى باللعبة إلى مستوى عال

قال عبد الله العرايشي، الرئيس السابق للجامعة الملكية للدراجات النارية، والكاتب العام الحالي، إن المكتب المديري السابق لم يكن يعمل في “عشوائية”، بل كان هناك عمل كبير، أثمر نتائج جيدة.

وأوضح العرايشي في اتصال مع “الصباح”، أنه لو كانت فعلا “العشوائية” لما وصلت الدراجات النارية الوطنية للمستوى الذي وصلت إليه اليوم.

وأضاف العرايشي أن المكتب المديري السابق قام بعمل كبير، طيلة السنوات التي دبر بها الدراجات النارية الوطنية، مشيرا إلى أن هدفه الأول هو دعم هذه الرياضة عوض الدخول في نزاعات لا جدوى منها، ولن تفيد في شيء.

وأشار الرئيس السابق لجامعة الدراجات النارية، أن الثقة التي وضعت في شخصه طيلة السنوات الماضية، دليل على العمل الكبير الذي كان يقوم به، والمستوى العالي الذي أوصل هذه الرياضة إليه، بمساعدة أعضاء آخرين.

وقال العرايشي إنه لم يسبق للجامعة في عهده أن غرقت في النزاعات أو المشاكل، إذ أن هدفه الوحيد كان هو تطوير مستوى الرياضيين والدراجات النارية على الصعيد الوطني، بالتعامل بشكل احترافي ودبلوماسي.