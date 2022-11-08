الرياضة
أولمبيك آسفي يعسكر بأكادير
يدخل أولمبيك آسفي معسكرا تدريبيا مغلقا بأكادير، في فترة توقف البطولة، لمناسبة المونديال. وأفاد محمد الحيداوي، رئيس الفريق، في تصريح ل”الصباح” أنه يفضل برمجة المعسكر في منطقة سوس، موضحا “هناك عدة أسباب تجعلنا نختار أكادير في مقدمتها، وجود عدد كاف من الملاعب، بهدف برمجة الحصص التدريبية والمبارياتأكمل القراءة »
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