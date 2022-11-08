الرياضة
لبيباط بطلا لنصف ماراثون العيون
توج العداء المغربي لبيباط محمد، نهاية الأسبوع الماضي، بالدورة 22 لنصف ماراثون العيون، المنظمة من قبل جمعية شباب الساقية الحمراء لألعاب القوى، في إطار تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. وقطع العداء المغربي مسافة السباق في ظرف ساعة ودقيقتين، متبوعا بالعداء البحريني شيروبن إبراهام في الرتبة الثانية، فيماأكمل القراءة »
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