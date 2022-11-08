الرياضة
الجعواني خارج المولودية
الفريق يبحث عن مدرب بديل لاستغلال توقف البطولة أعلن مولودية وجدة، عبر موقعه الرسمي، انفصاله عن المدرب منير الجعواني بالتراضي، مساء أول أمس (الأحد)، نزولا عند رغبة الطرفين. وجاء في بلاغ النادي أنه تم إنهاء مهام مدرب الفريق الأول منير الجعواني ، إضافة إلى مساعديه عثمان العساسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا