وطنية
وهبي وسط كمين انفصالي
تنتظره مواجهة مباشرة مع الجزائر وجنوب إفريقيا و127 سؤالا بمجلس حقوق الإنسان نصب خصوم الوحدة الترابية كمينا في طريق مشاركة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في فعاليات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وسيجد وهبي وأعضاء الوفد المرافق له أنفسهم، اليوم (الثلاثاء)،أكمل القراءة »
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