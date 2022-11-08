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وطنية

تعبيد‭ ‬الطريق‭ ‬لولاية‭ ‬رابعة‭ ‬لبنعبد‭ ‬الله

منذ 33 ثانية
لجنة‭ ‬الترشيحات‭ ‬وضعت‭ ‬شروطا‭ ‬تعجيزية‭ ‬أمام‭ ‬منافسي‭ ‬بنعبد‭ ‬الله‭        (‬أرشيف‭)‬
اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬تشترط‭ ‬موافقة‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المؤتمرين‭ ‬للترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة بات‭ ‬الطريق‭ ‬معبدا‭ ‬أمام‭ ‬ولاية‭ ‬رابعة‭ ‬لنبيل‭ ‬بنعبد‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬المقبل،‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬أيام‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬و13‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭ ‬ببوزنيقة‭.‬ وتفيد‭ ‬مصادر‭ ‬حزبية‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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