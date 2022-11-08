وطنية
تعبيد الطريق لولاية رابعة لبنعبد الله
اللجنة التحضيرية تشترط موافقة 10 في المائة من المؤتمرين للترشح لمنصب الأمانة العامة بات الطريق معبدا أمام ولاية رابعة لنبيل بنعبد الله، على رأس حزب التقدم والاشتراكية، خلال المؤتمر الوطني المقبل، المقرر عقده أيام 11 و12 و13 نونبر الجاري ببوزنيقة. وتفيد مصادر حزبية أن المؤتمر الذي ينتظرأكمل القراءة »
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