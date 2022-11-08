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وطنية

الحكومة‭ ‬ترفض‭ ‬ضغوط‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
التفاوض‭ ‬لأجل‭ ‬الخط‭ ‬الائتماني‭ ‬واجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬بين‭ ‬لقجع‭ ‬والفرق‭ ‬لتعديل‭ ‬المالية رفضت‭ ‬حكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬ضغوطات‭ ‬مارسها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لإلغاء‭ ‬صندوق‭ ‬المقاصة‭ ‬الداعم‭ ‬للسكر‭ ‬والدقيق‭ ‬وغاز‭ ‬البوطان،‭ “‬البوطا‭”‬،‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023‭.‬ ‭ ‬وجاء‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬وفد‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬بالرباط،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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