وطنية
الحكومة ترفض ضغوط النقد الدولي
التفاوض لأجل الخط الائتماني واجتماع طارئ بين لقجع والفرق لتعديل المالية رفضت حكومة عزيز أخنوش، ضغوطات مارسها صندوق النقد الدولي لإلغاء صندوق المقاصة الداعم للسكر والدقيق وغاز البوطان، “البوطا”، في مشروع قانون مالية 2023. وجاء رفض الحكومة بعد استقبال حظي به وفد صندوق النقد الدولي، بالرباط،أكمل القراءة »
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