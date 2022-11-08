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وطنية

مجلس‭ ‬مكناس‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الحل

منذ دقيقة واحدة
الأغلبية‭ ‬تقاطع‭ ‬الدورة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬بمن‭ ‬حضر‭ ‬والميزانية‭ ‬معلقة قاطع‭ ‬أغلب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬جماعة‭ ‬مكناس،‭ ‬الدورة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬تغيب‭ ‬عنها‭ ‬جواد‭ ‬باحجي،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬سابق‭ ‬شهادة‭ ‬طبية‭ ‬مدتها‭ ‬عشرون‭ ‬يوما‭.‬ وعرفت‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬سعيد‭ ‬الفقير،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬للرئيس،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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