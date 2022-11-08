وطنية
مجلس مكناس يواجه خطر الحل
الأغلبية تقاطع الدورة الاستثنائية والاجتماع المقبل بمن حضر والميزانية معلقة قاطع أغلب أعضاء مجلس جماعة مكناس، الدورة الاستثنائية، الخميس الماضي، في جلسة تغيب عنها جواد باحجي، رئيس المجلس، الذي قدم في اجتماع سابق شهادة طبية مدتها عشرون يوما. وعرفت الجلسة التي ترأسها سعيد الفقير، النائب الثاني للرئيس،أكمل القراءة »
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