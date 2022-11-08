الأولى
لا زيادات في الخمور
قررت الأغلبية الحكومية عدم تقديم تعديلات على مشروع قانون مالية 2023، للرفع من الضريبة على استهلاك المشروبات الكحولية من نبيذ أحمر، وجعة وويسكي، وغيرها، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأضافت المصادر أن لقاء رؤساء الأغلبية أو من يمثلهم مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ونادية فتاح، وزيرةأكمل القراءة »
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