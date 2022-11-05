fbpx
ملف الصباح

“أونسا”… المراقبة الصعبة

منذ دقيقتين
أكد هشام عليبو، رئيس قسم السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية بمكتب “أونسا”، أن المكتب يتوفر على مديرية عامة مركزية وعشر مديريات جهوية، وثمانية مختبرات وثلاث مديريات للمراقبة والجودة بالمراكز الحدودية و13 نقطة تفتيش حدودية بالمطارات والموانئ والمعبر الحدودي البري للكركرات جنوب المملكة. وأوضح عليبو، في اتصال مع “الصباح”،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى