ملف الصباح
“أونسا”… المراقبة الصعبة
أكد هشام عليبو، رئيس قسم السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية بمكتب “أونسا”، أن المكتب يتوفر على مديرية عامة مركزية وعشر مديريات جهوية، وثمانية مختبرات وثلاث مديريات للمراقبة والجودة بالمراكز الحدودية و13 نقطة تفتيش حدودية بالمطارات والموانئ والمعبر الحدودي البري للكركرات جنوب المملكة. وأوضح عليبو، في اتصال مع “الصباح”،أكمل القراءة »
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