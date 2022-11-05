الرياضة
المنفلوطي يقود الزمامرة
المدافع حميدوش شفي من الإصابة وعاد إلى التداريب كلف المكتب المسير لنهضة الزمامرة، يونس عتبة، مدرب الحراس، والمعد البدني إبراهيم المنفلوطي، لقيادة الفريق في مباراته أمام مضيفه شباب أطلس خنيفرة، المقررة غدا (الأحد)، في إطار الدورة التاسعة من بطولة القسم الثاني. وأفاد مصدر مسؤول أن هذا الثنائيأكمل القراءة »
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