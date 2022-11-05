الصباح الفني
”ماليطا” في جولة مسرحية
تواصل فرقة أريف للثقافة والتراث بالحسيمة جولتها المسرحية عملها الجديد بعنوان “ماليطا”، الذي حط الرحال للقاء الجمهور بعدة مدن مغربية. ويأتي تقديم “ماليطا” في إطار مشروع وإنتاج وترويج الأعمال المسرحية برسم السنة الجارية من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وتستعد فرقة أريف للثقافة والتراث بالحسيمة للمشاركة بأكمل القراءة »
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