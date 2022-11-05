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الصباح الفني

‭”‬ماليطا‭” ‬في‭ ‬جولة‭ ‬مسرحية

منذ دقيقتين
تواصل‭ ‬فرقة‭ ‬أريف‭ ‬للثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬بالحسيمة‭ ‬جولتها‭ ‬المسرحية‭ ‬عملها‭ ‬الجديد‭ ‬بعنوان‭ “‬ماليطا‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬حط‭ ‬الرحال‭ ‬للقاء‭ ‬الجمهور‭ ‬بعدة‭ ‬مدن‭ ‬مغربية‭.‬ ويأتي‭ ‬تقديم‭ “‬ماليطا‭” ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬وإنتاج‭ ‬وترويج‭ ‬الأعمال‭ ‬المسرحية‭ ‬برسم‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ وتستعد‭ ‬فرقة‭ ‬أريف‭ ‬للثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬بالحسيمة‭ ‬للمشاركة‭ ‬ب‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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