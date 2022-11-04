أســــــرة
خطوات مهمة
لا يقتصر علاج التشنج المهبلي اللاإرادي على العلاج النفسي فحسب، بل يحتاج، إلى اتباع عدة خطوات مهمة، حسب الأطباء. ومن بين النصائح المهمة للتخلص من التوتر الذي تشعر به المرأة كلما تعلق الأمر بعلاقة جنسية، الخضوع إلى تمارين التحكم في قاع الحوض، التي تشمل تمارين تقلص العضلاتأكمل القراءة »
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