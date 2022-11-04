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مهرجان مسرح الهواة بأولاد تايمة
انطلقت بأولاد تايمة بإقليم تارودانت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان هوارة الدولي للمسرح، من تنظيم جمعية منتدى أنفاس للثقافة والفن، وشراكة مع جماعة أولاد تايمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح المنظمون أن هذه التظاهرة، المنظمة لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، تعرف مشاركة عدد من المسرحيين والفنانين والإعلاميين مغاربةأكمل القراءة »
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