الصباح الفني
بوطازوت وفقدان الوزن
خرجت الممثلة دنيا بوطازوت عن صمتها لتكشف سبب ظهورها بشكل مختلف، بعد أن فقدت كثيرا من وزنها، سيما أن كثيرا من متابعيها بعثوا لها بأسئلة عبر تعليقاتهم على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل. وكتبت بوطازوت قائلة على حسابها على “إنستغرام”، إن الأمر يتعلق بالتحضير لشخصية جديدة ستطلأكمل القراءة »
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