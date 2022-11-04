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الصباح الفني

بوطازوت‭ ‬وفقدان‭ ‬الوزن

منذ 28 ثانية
خرجت‭ ‬الممثلة‭ ‬دنيا‭ ‬بوطازوت‭ ‬عن‭ ‬صمتها‭ ‬لتكشف‭ ‬سبب‭ ‬ظهورها‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬وزنها،‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬متابعيها‭ ‬بعثوا‭ ‬لها‭ ‬بأسئلة‭ ‬عبر‭ ‬تعليقاتهم‭ ‬على‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭.‬ وكتبت‭ ‬بوطازوت‭ ‬قائلة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحضير‭ ‬لشخصية‭ ‬جديدة‭ ‬ستطل‭أكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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