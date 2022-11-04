الصباح الفني
عبروق وكواليس “عفاك أبابا”
تنشغل الممثلة نزهة عبروق بتصوير دورها في مسلسل “عفاك أبابا”، من إنتاج قناة “الأولى”، كما تقاسمت بعض أجواء كواليسه مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وقالت عبروق إن العمل الجديد يحمل طابعا كوميديا ويتم إنجازه تحت إدارة المخرج إدريس الصواب، ويشارك في بطولته ثلة من الممثلين منأكمل القراءة »
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