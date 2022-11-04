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الصباح الفني

عبروق‭ ‬وكواليس‭ “‬عفاك‭ ‬أبابا‭”‬

منذ 21 ثانية
نزهة عبروق (خاص)
تنشغل‭ ‬الممثلة‭ ‬نزهة‭ ‬عبروق‭ ‬بتصوير‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬عفاك‭ ‬أبابا‭”‬،‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬قناة‭ “‬الأولى‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬تقاسمت‭ ‬بعض‭ ‬أجواء‭ ‬كواليسه‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”. ‬وقالت‭ ‬عبروق‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬الجديد‭ ‬يحمل‭ ‬طابعا‭ ‬كوميديا‭ ‬ويتم‭ ‬إنجازه‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخرج‭ ‬إدريس‭ ‬الصواب،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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