اذاعة وتلفزيون
الركراكي وثقافة الاعتراف
شدد الممثل فريد الركراكي على أهمية ثقافة الاعتراف وأن الإحساس بها يكون مميزا نظرا لما يحمل في طياته من معاني الاحترام والتقدير تجاه شخص معين، مهما كان مجال اشتغاله. وعبر الركراكي عن سعادته الكبيرة عبر رسالة على حسابه الرسمي على “إنستغرام” بعد اختياره ضمن لائحة الأسماء المكرمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا