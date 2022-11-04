الرياضة
لاعبو الخميسات يضربون
أضرب لاعبو الاتحاد الزموري للخميسات، أول أمس (الأربعاء)، عن خوض الحصة التدريبية بملعب 18 نونبر، استعدادا لمواجهة يوسفية برشيد، لحساب الدورة التاسعة من بطولة القسم الثاني، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية العالقة، المتمثلة في راتب شهرين، ومنحة الانتصار على شباب أطلس خنيفرة، ومنح ثلاثة تعادلات. وعلمت “الصباح”أكمل القراءة »
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